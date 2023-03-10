Роналду разочарован поражением своей команды

Форвард “Аль-Насра” Криштиану Роналду поделился эмоциями после поражения от “Аль-Иттихада” (0:1) в матче чемпионата Саудовской Аравии.

“Мы разочарованы результатом, но по-прежнему сосредоточены на нашем сезоне. Нам нужно думать о следующих играх. Спасибо болельщикам за поддержку. Мы знаем, что можем рассчитывать на вас 🙌🏼💛💙!” - отметил он.

Напомним, что португалец не может отметиться результативными действиями уже во втором матче подряд.

После поражения “Аль-Наср” утратил лидерство в первенстве. Теперь команда Роналду отстает от “Аль-Иттихада” на 1 балла.