Роналду разочарован поражением своей команды
Новости футбола Сегодня, 03:00
Фото: твиттер Аль-Насра
Форвард “Аль-Насра” Криштиану Роналду поделился эмоциями после поражения от “Аль-Иттихада” (0:1) в матче чемпионата Саудовской Аравии.
“Мы разочарованы результатом, но по-прежнему сосредоточены на нашем сезоне. Нам нужно думать о следующих играх. Спасибо болельщикам за поддержку. Мы знаем, что можем рассчитывать на вас 🙌🏼💛💙!” - отметил он.
Напомним, что португалец не может отметиться результативными действиями уже во втором матче подряд.
После поражения “Аль-Наср” утратил лидерство в первенстве. Теперь команда Роналду отстает от “Аль-Иттихада” на 1 балла.
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