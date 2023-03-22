Главная Новости Роналду рассказал, почему не уходит из сборной Португалии

Роналду рассказал, почему не уходит из сборной Португалии

Новости футбола Сегодня, 16:55
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий “Аль-Насра" Криштиану Роналду рассказал, что он мог уйти из сборной Португалии после чемпионата мира в Катаре, но решил остатиься.

“Мы с семьей обсуждали вариант с моим уходом из сборной Португалии. Но я решил не сдаваться, несмотря на все трудности. Я многому научился, поэтому рад вернуться в сборную. Тренер сказал, что рассчитывает на меня. Я всегда хотел играть. Верю, что мне есть что дать сборной. Я хочу вывести Португалию на самый высокий уровень. Я всегда буду вносить свой вклад, когда это будет нужно команде”, – приводит слова Роналду Record.

38-летний Роналду выступает за сборную Португалии с 2004 года. Всего он провел за национальную команду 196 матчей во всех турнирах, забил 118 голов и отдал 43 результативные передачи.

Не пропустите: Роналду поделился фотографией из сборной Португалии.

Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Португалия Аль-Наср Чемпионат Европы
Популярные новости
Фото: инстаграм Жозе Моуринью/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 15:15 Моуринью не возглавит "Реал"
"Золотой мяч" Новости футбола 20 мар 2023, 15:55 Портал Goal обновил рейтинг претендентов на "Золотой мяч"
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен Новости футбола 20 мар 2023, 15:42 Месси хочет вернуться в "Барселону"
Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен Новости футбола 20 мар 2023, 04:00 Крупная победа "Арсенала", потери "Челси" и "Тоттенхэма": результаты 28-го тура АПЛ
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен Новости футбола 19 мар 2023, 18:04 "Барселона" вырвала победу над "Реалом" в Ла Лиге
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен Новости футбола 19 мар 2023, 16:15 ПСЖ неожиданно проиграл в домашнем матче Лиги 1
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:55 Главные новости дня: 22 марта Новости футбола Сегодня, 17:42 Украина провально стартовала в отборе на юношеский Евро-2023 Новости футбола Сегодня, 17:31 Роналду высказался об уходе из "Манчестер Юнайтед" Новости футбола Сегодня, 17:19 "Манчестер Юнайтед" хочет купить вратаря сборной Португалии Новости футбола Сегодня, 16:55 Роналду рассказал, почему не уходит из сборной Португалии Новости футбола Сегодня, 16:42 "Интер" выбирает между двумя известными нападающими Новости футбола Сегодня, 16:30 "Ювентус" вступил в борьбу за талантливого испанца Новости футбола Сегодня, 16:15 Два лидера "Барселоны", скорее всего, не сыграют с "Реалом" Новости футбола Сегодня, 15:55 "Тоттенхэм" рассматривает шесть тренеров на замену Конте Новости футбола Сегодня, 15:42 Роналду неожиданно высказался об уровне чемпионата Саудовской Аравии
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 23 мар 2023 Прогноз на матч Словакия - Люксембург 23 марта 2023 года Футбол 23 мар 2023 Прогноз на матч Сан-Марино - Северная Ирландия 23 марта 2023 года Футбол 23 мар 2023 Прогноз на матч Италия - Англия 23 марта 2023 года Футбол 23 мар 2023 Прогноз на матч Дания - Финляндия 23 марта 2023 года Футбол 24 мар 2023 Прогноз на матч Швеция - Бельгия 24 марта 2023 года Футбол 24 мар 2023 Прогноз на матч Франция - Нидерланды 24 марта 2023 года