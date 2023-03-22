Роналду рассказал, почему не уходит из сборной Португалии

Нападающий “Аль-Насра" Криштиану Роналду рассказал, что он мог уйти из сборной Португалии после чемпионата мира в Катаре, но решил остатиься.

“Мы с семьей обсуждали вариант с моим уходом из сборной Португалии. Но я решил не сдаваться, несмотря на все трудности. Я многому научился, поэтому рад вернуться в сборную. Тренер сказал, что рассчитывает на меня. Я всегда хотел играть. Верю, что мне есть что дать сборной. Я хочу вывести Португалию на самый высокий уровень. Я всегда буду вносить свой вклад, когда это будет нужно команде”, – приводит слова Роналду Record.

38-летний Роналду выступает за сборную Португалии с 2004 года. Всего он провел за национальную команду 196 матчей во всех турнирах, забил 118 голов и отдал 43 результативные передачи.

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