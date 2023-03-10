Роналду распсиховался после поражения "Аль-Насра"

Португальский нападающий “Аль-Насра” Криштиану Роналду крайне негативно отреагировал на поражение своей команды в гостевом матче 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии против “Аль-Иттихада” (0:1).

После финального свистка португалец со злости пнул бутылку с водой. Стоит отметить, что в этот момент фанаты хозяев скандировали: “Месси, Месси”.

В нынешнем сезоне 38-летний Роналду провел за “Аль-Наср” восемь матчей, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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