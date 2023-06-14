Звездный португалец Криштиану Роналду раскрыл смысл своего знаменитого празднования гола, которое широко признано одним из самых знаковых в истории футбола.

Форвард “Аль-Насра” признался, что его жест просто означает слово “да”.

При этом португалец не стал скрывать, что ему нравится, когда другие игроки празднуют голы в таком же стиле.

Напомним, что Роналду переехал в Саудовскую Аравию в прошлом году. С тех пор он забил 14 голов и сделал две результативные передачи в 16 матчах чемпионата.