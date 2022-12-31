Португальский нападающий Криштиану Роналду прокомментировал переход в арабский клуб “Аль-Насср”.

По словам звезды мирового футбола, он с нетерпением ждет возможности попробовать себя в новой лиге и в другой стране.

“Меня очень вдохновляет видение ”Аль-Нассра". Счастлив присоединиться к своим партнёрам, чтобы вместе мы могли помогать команде добиваться новых успехов", - сказал португалец.

Напомним, что контракт Роналду рассчитан до лета 2025 года.