Роналду прокомментировал фантастический камбек "Аль-Насра"

Форвард “Аль-Насра” Криштиану Роналду высказался о сложной победе своей команды над “Аль-Батином” (3:1).

В этой игре португалец результативными действиями не отмечался, а его команды к 90-й минуте уступала со счетом 0:1.

“Всегда нужно верить до конца! Вперед!!!💪🏼💛💙” – написал португалец.

Напомним, что Роналду играет за клуб из Саудовской Аравии с конца прошлого года.