Роналду продлил серию без голов и совершил некрасивый поступок

Португальский нападающий “Аль-Наср” Криштиану Роналду не сумел забить в пятом матче подряд. Форвард вышел на замену на 62-й минуте в матче Кубке арабских чемпионов против “Аль-Шабаб” (0:0).

Португалец сумел отправить мяч в ворота соперника на 74-й минуте, но гол не был засчитан из-за офсайда. После окончания матча форвард был очень недоволен и плеснул водой в сторону оператора, который его снимал. Ранее Роналду не забивал в матчах с “Сельтой" (0:5), “Бенфикой” (1:4), ПСЖ (0:0) и “Интером" (1:1).

38-летний Роналду выступает за “Аль-Наср” с ноября 2022 года. Он перешел в клуб из Саудовской Аравии бесплатно, на правах свободного агента. Всего футболист провел за саудовский клуб 20 матчей, забил 14 голов и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года. Ранее он играл за “Спортинг”, “Манчестер Юнайтед”, “Реал” и “Ювентус”.

Роналду с 2003 года играет за сборную Португалии. Всего он провел за португальскую национальную команду 200 матчей, забил 123 гола и отдал 43 результативные передачи, а также получил 29 желтых карточек.