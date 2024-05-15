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Роналду принял решение по поводу своего будущего в Ан-Насре

Новости футбола Сегодня, 07:30
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Роналду принял решение по поводу своего будущего в Ан-Насре Роналду принял решение по поводу своего будущего в Ан-Насре

После ухода с Манчестер Юнайтед осенью 2022 года Криштиану Роналду обосновался в саудовском Ан-Насре, и хоть до окончания контракта ещё год, португалец уже задумался о своём будущем на Ближнем Востоке.

Экс-нападающий мадридского Реала, как сообщает TALKSport, принял решение остаться в Ан-Насре и продлить контракт с клубом ещё на год, а именно до конца июня 2026 года. Способствовать этому может и вероятный переезд соотечественника Роналду и бывшего одноклубника по Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеша.

Присутствие двух португальских звёзд, а также переезд множества других именитых игроков может способствовать большой популярности чемпионата Саудовской Аравии, который может вылиться в подорожание телевизионных прав.

Ранее мы рассказывали о том, что Ан-Наср летом готов попрощаться сразу с тремя иностранными игроками.

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