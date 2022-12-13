Роналду принял решение по будущему в сборной Португалии
Новости футбола Сегодня, 10:10
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не собирается уходить из команды после провала на ЧМ-2022.
По информации Correio da Manhã, португалец и дальше намерен играть в составе сборной.
В частности, в его планах сыграть на Евро-2024.
Источник пишет, что сам форвард понимает, что находится не в лучшей форме. В этом Роналду винит тот факт, что он пропустил предсезонные сборы и проводит мало времени на поле в матчах за “МЮ”.
Александр Шевченко эксперт Dailysports
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 12:55 "Ливерпуль" готов заплатить 120 млн евро за хавбека сборной Аргентины
Новости футбола Вчера, 15:42 Goal: Месси вернул лидерство в борьбе за "Золотой мяч"
Новости футбола Вчера, 13:30 Шевченко может возглавить европейскую сборную
Новости футбола Вчера, 12:43 "Арсенал" определил приоритетную цель на январь
Новости футбола Вчера, 12:15 "Бенфика" назвала "Реалу" цену на Энцо Фернандеса
Новости футбола Вчера, 05:50 В Англии рассмотрят четырех кандидатов на замену Саутгейту
Лучшие букмекерыВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 13:55 Жиру, скорее всего, останется в "Милане" Новости футбола Сегодня, 13:42 "Челси" сделал предложение немецкому таланту Новости футбола Сегодня, 13:30 Названы сроки восстановления форварда "Челси" Бройи Новости футбола Сегодня, 13:15 В "Баварии" отреагировали на слухи об интересе к вратарю сборной Хорватии Новости футбола Сегодня, 12:55 "Ливерпуль" готов заплатить 120 млн евро за хавбека сборной Аргентины Новости футбола Сегодня, 12:42 Вратарь "Аякса" нацелился на вратаря сборной Нидерландов Новости футбола Сегодня, 12:30 Роналду поделился мотивационной цитатой Новости футбола Сегодня, 12:15 Руководитель "Барселоны" высказался о будущем Дембеле Новости футбола Сегодня, 10:36 Моуринью может возглавить сборную Португалии Новости футбола Сегодня, 10:21 Российский бизнесмен продал "Борнмут"
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить