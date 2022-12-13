Роналду принял решение по будущему в сборной Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не собирается уходить из команды после провала на ЧМ-2022.

По информации Correio da Manhã, португалец и дальше намерен играть в составе сборной.

В частности, в его планах сыграть на Евро-2024.

Источник пишет, что сам форвард понимает, что находится не в лучшей форме. В этом Роналду винит тот факт, что он пропустил предсезонные сборы и проводит мало времени на поле в матчах за “МЮ”.