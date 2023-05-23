Роналду принес победу "Аль-Насру" в матче чемпионата Саудовской Аравии

В матче 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии “Аль-Наср” на своем поле победил “Аль-Шабаб” со счетом 3:2.

Победу хозяевам принесли голы Талиски, Абдуррахмана Гариба и Криштиану Роналду. У гостей дубль сделал Кристиан Гуанка.

“Аль-Наср”, набрав 63 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. “Аль-Шабаб” с 53 очками остался на третьем месте.

“Аль-Наср” – “Аль-Шабаб” - 3:2 (1:2)

Голы: Гуанка, 25 (с пенальти) - 0:1, Гуанка, 40 - 0:2, Талиска, 44 - 1:2, Гариб, 51 - 2:2, Роналду, 59 - 3:2

“Аль-Наср”: Росси, Аль-Ганам, Альваро Гонсалес, Аль-Авджами (Аль-Амри, 80), Конан, Луис Густаво, Аль-Хайбари, Аль-Хассан (Аль-Наджи, 67), Талиска, Гариб (Бушаль, 80), Роналду.

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