Роналду приблизился к рекорду Месси

Два гола нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду помогли его команде досрочно закрепить билет на Евро-2024 в матче против Словакии.

Результативный дубль этой игре стал для португальского футболиста его 153-м в карьере. Роналду все еще отстает от рекорда Лионеля Месси, который составляет 156 дублей.

Однако, если учитывать количество матчей с двумя или более голами, то Роналду опережает Месси, имея 216 против 213 таких матчей.

Напомним, что 13 октября сборная Португалии победила сборную Словакии со счетом 3:2 в седьмом туре квалификации на Евро-2024 и лидирует в группе J заранее обеспечила себе путевку на чемпионат Европы.

После семи туров португальцы набрали 21 очко и лидируют в группе.

Что касается Роналду, то он играет в Саудовской Аравии с зимы прошлого года. Пока он не выиграл ни одного титула с командой.

Примечательно, что впервые за 20 лет португальца не включили в список 30 номинантов на золотой мяч.