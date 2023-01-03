Роналду прибыл в Саудовскую Аравию (фото)
Новости футбола Сегодня, 03:00
Фото: твиттер Аль-Насра/Автор неизвестен
Португальский форвард Криштиану Роналду прибыл в Саудовскую Аравию, где вскоре его представят болельщикам как игрока “Аль-Насра”.
Фотографии со встречи португальского футболиста опубликовали в твиттере арабского клуба.
Ожидается, что презентация Роналду пройдет 3 января на стадионе “Мрсул-парк”. Она начнется около 18:00 по киевскому времени.
На стадионе планируют разместить около 30 тысяч зрителей.
Александр Шевченко эксперт Dailysports
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