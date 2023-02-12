Роналду поздравил женскую команду с чемпионством

Португальский нападающий “Аль-Насра” Криштиану Роналду поздравил женскую команду клуба с победой в чемпионате Саудовской Аравии.

“Мои искренние поздравления женской команде ”Аль-Наср" с их первой победой в чемпионате. Такое фантастическое достижение 🏆💛💙👏🏽", – написал Роналду в своем твиттере.

Напомним, что Роналду перешел в “Аль-Наср” в ноябре 2022 года на правах свободного агента. Стороны заключили контракт до лета 2025 года с зарплатой в 200 миллионов долларов в год. В нынешнем сезоне 38-летний португалец провел за саудовский клуб три матча и забил пять голов.

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