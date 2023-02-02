Роналду поздравил лучшего бомбардира "Аль-Насра" с днем рождения (фото)
Новости футбола Сегодня, 04:39
Фото: твиттер Роналду/Автор неизвестен
Форвард саудовского “Аль-Насра” Криштиану Роналду поздравил в социальных сетях своего партнера по клубу Талиску с днем рождения.
“Поздравляю! Партнер”, - написал Роналду на португальском языке.
Отметим, что Талиска является лучшим бомбардиром “Аль-Насра” в этом сезоне. На его счету 12 голов в 12 матчах чемпионата.
Что касается Роналду, то он перебрался в арабский клуб в конце прошлого года, но голами в официальных матчах не отмечался.
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