Роналду поздравил лучшего бомбардира "Аль-Насра" с днем рождения (фото)

Форвард саудовского “Аль-Насра” Криштиану Роналду поздравил в социальных сетях своего партнера по клубу Талиску с днем рождения.

“Поздравляю! Партнер”, - написал Роналду на португальском языке.

Отметим, что Талиска является лучшим бомбардиром “Аль-Насра” в этом сезоне. На его счету 12 голов в 12 матчах чемпионата.

Что касается Роналду, то он перебрался в арабский клуб в конце прошлого года, но голами в официальных матчах не отмечался.