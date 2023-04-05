Роналду повторил достижение, которое покорилось ему 5 лет назад

Капитан “Аль-Насра” Криштиану Роналду продолжает продемонстрировать убойную статистику в последнее время.

Во вчерашней игре первенства Саудовской Аравии против “Аль-Адалла” 38-летний форвард забил два гола.

Также португалец оформил дубли в прошедших двух матчах квалификации Евро-2024 против Люксембурга и Лихтенштейна.

В последний раз ему удавалось забить по два гола в трех подряд матчах в 2018 году, когда он играл за “Реал”.

В этом сезоне португалец провел 9 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 2 голевые передачи.