Роналду поставили огромный синяк на лице в матче с ПСЖ (фото)

Нападающий “Аль-Наср” Криштиану Роналду получил повреждение лица в товарищеском матче против “Пари Сен-Жермен” (4:5).

Вратарь французского клуба Кейлор Навас в борьбе за мяч попал кулаком в лицо португальцу. В результате удара форвард получил большой синяк Арбитр назначил пенальти, который сам Роналду и реализовал.

Напомним, что 37-летний Роналду перешел в “Аль-Наср” на правах свободного агента несколько недель назад. Стороны заключили контракт до лета 2025 года. Зарплата футболиста составит порядка 200 миллионов долларов в год.

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