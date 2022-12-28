Роналду посоветовали перейти во французский клуб

Капитану сборной Португалии Криштиану Роналду следовало бы перейти в “Марсель”.

Такое мнение выразил бывший футболист французского клуба и партнер Криштиану по сборной Роланду.

По его словам, за “Марсель” Роналду мог бы забивать не менее 10 голов за сезон.

“Он бы смог помочь клубу. Посоветую ли я ему переход? Конечно, я всегда буду рад видеть хороших игроков в ”Марселе". Но я бы также посоветовал ему хорошо подготовиться, так как тут придется непросто", - сказал он.