Роналду посетил боксерский поединок

В ночь на 27 февраля в Саудовской Аравии прошел крупный боксерский турнир, в рамках которого состоялся бой между блогером Джейком Полом и Томми Фьюри.

На футбольную арену, где проводили бой, вместе с сыном приехал и нападающий “Аль-Насра” Криштиану Роналду.

Отметим, что сам поединок завершился победой Фьюри, а после боя Пол заявил о желании провести реванш.

Напомним, что португалец играет за “Аль-Наср” с конца прошлого года.