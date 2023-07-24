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Роналду попросил защитника "Манчестер Юнайтед" перейти в "Аль-Наср"

Новости футбола Сегодня, 08:10
Роналду попросил защитника "Манчестер Юнайтед" перейти в "Аль-Наср" Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий “Аль-Наср” Криштиану Роналду хочет, чтобы саудовский клуб приобрел защитника “Манчестер Юнайтед” и сборной Кот-д'Ивуара Эрика Байи, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, португалец уже провел личный разговор с ивуарийцем и уговаривал его перейти в клуб из Саудовской Аравии. “Манчестер Юнайтед” может согласиться продать футболиста, так как на него не рассчитывает главный тренер английского клуба Эрик тен Хаг.

29-летний Байи выступает за “Манчестер Юнайтед” с 2016 года. Он перешел в английский клуб из “Вильярреала”. Сумма трансфера составила 38 миллионов евро. Всего африканец провел за манкунианцев 113 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. В составе “Манчестер Юнайтед” Байи становился обладателем Кубка английской лиги в сезоне-2016/2017, выиграл Суперкубок Англии в 2016 году, а также становился победителем Лиги Европы в сезоне-2016/2017.

Байи с 2015 года играет за сборную Кот-д'Ивуара. Всего он провел за ивуарийскую национальную команду 47 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу, а также получил 10 желтых карточек. В 2015 году он стал обладателем Кубка африканских наций.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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