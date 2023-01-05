Роналду попросил "Аль-Наср" подписать известного футболиста

Португальский нападающий “Аль-Наср” Криштиану Роналду попросил руководство клуба подписать своего соотечественника и защитника “Порту” Пепе, сообщает Marca.

По сведениям источника, Криштиану надеется воссоединиться с Пепе в саудовском клубе. Контракт игрока с “Порту” истекает ближайшим летом, поэтому его можно будет заполучить бесплатно. Ранее футболисты на протяжении многих лет выступали за “Реал” и сборную Португалии.

В нынешнем сезоне 39-летний Пепе провел за “Порту” 11 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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