Португальский нападающий Криштиану Роналду попал в топ-10 главных разочарований года по версии Sport.es.

Также в список попали: Эден Азар ("Реал"), Жоау Феликс ("Атлетико"), Поль Погба ("Ювентус"), Джейдон Санчо ("Манчестер Юнайтед"), Филиппе Коутиньо ("Астон Вилла"), Артур ("Ливерпуль"), Илаиш Мориба ("Валенсия"), Тимо Вернер ("РБ Лейпциг") и Гарет Бэйл ("Лос-Анджелес").

Напомним, что 37-летний Роналду в ноябре со скандалом покинул “Манчестер Юнайтед" и сейчас является свободным агентом. На чемпионате мира-2022 он принял участие в пяти матчах и забил один гол с пенальти.

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