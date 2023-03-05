Роналду помог жертвам землетрясения в Турции и Сирии

Португальский нападающий “Аль-Насра” Криштиану Роналду отправил гуманитарную помощь жертвам землетрясений в Турции и Сирии, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, футболист оплатил палатки, сухие пайки, подушки и одеяла, детское питание и медикаменты.

В нынешнем сезоне 38-летний Роналду провел за “Аль-Наср” семь матчей, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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