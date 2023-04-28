Роналду помог "Аль-Насру" крупно выиграть в Саудовской Аравии

В матче 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии “Аль-Наср” на своем поле разгромил “Аль-Раэд" со счетом 4:0.

Победу хозяевам принесли голы Криштиану Роналду, Абдуррахмана Гариба, Мохаммеда Марана и Абдулмаджида Аль-Сулайхима.

“Аль-Наср”, набрав 56 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. “Аль-Раэд” с 26 очками остался на 11-й позиции.

“Аль-Наср” – “Аль-Раэд” - 4:0 (1:0)

Голы: Роналду, 4 - 1:0, Гариб, 55 - 2:0, Маран, 90 - 3:0, Аль-Сулайхим, 90+5 - 4:0

“Аль-Наср”: Аль-Акиди, Аль-Ганам (Бушаль, 88), Альваро Гонсалес, Аль-Авджами, Конан, Яхья (Машарипов, 71), Луис Густаво, Аль-Хайбари (Маду, 90), Аль-Хассан (Аль-Сулайхим, 70), Роналду, Гариб (Маран, 87).

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