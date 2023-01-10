Роналду получит 200 млн за продвижение заявки Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2030

Португальский форвард “Аль-Насра” Криштиану Роналду получит 200 млн евро за то, что его назначат амбассадором заявки Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2030.

Об этом пишет AFP со ссылкой на источники, близкие к клубу.

Отметим, что оклад Роналду в новом клубе составит 200 млн евро за сезон с учетом коммерческих доходов.

Напомним, что на проведение ЧМ-2030 претендует также Португалия, которая собирается подать совместную с Испанией и Украиной заявку.