Роналду получит 200 млн за продвижение заявки Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2030
Новости футбола Сегодня, 09:22
Фото: твиттер ФИФА/Автор неизвестен
Португальский форвард “Аль-Насра” Криштиану Роналду получит 200 млн евро за то, что его назначат амбассадором заявки Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2030.
Об этом пишет AFP со ссылкой на источники, близкие к клубу.
Отметим, что оклад Роналду в новом клубе составит 200 млн евро за сезон с учетом коммерческих доходов.
Напомним, что на проведение ЧМ-2030 претендует также Португалия, которая собирается подать совместную с Испанией и Украиной заявку.
Сасько Инга эксперт Dailysports
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