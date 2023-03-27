По данным портала Goal, Криштиану Роналду получил самую высокую оценку в матче с Люксембургом.

Сборная Португалии победила Люксембург в гостях со счетом 2:0 во втором туре квалификации на Евро-2024.

В первом тайме 38-летний форвард "Аль-Насра" забил два гола и получил 8 баллов из 10, такую же оценку получили хавбеки Жоау Пальиньи, Бернарду Силва и вингер Рафаэл Леау.

Остальные игроки получили следующие оценки:

Вратарь: Руй Патрисиу (6 из 10);

Защитники: Антониу Силва (7 из 10), Рубен Диаш (7 из 10), Данилу Перейра (6 из 10), Диогу Далот (5 из 10), Нуну Мендеш (7 из 10);

Полузащитники: Бруну Фернандеш (7 из 10), Жоау Пальинья (8 из 10), Бернарду Силва (8 из 10);

Нападающие: Криштиану Роналду (8 из 10), Жоау Феликс (7 из 10);

Вышедшие на замену: Гонсалу Рамуш (5 из 10), Рубен Невеш (6 из 10), Рафаэл Леау (8 из 10), Отавио (7 из 10), Диогу Жота (без оценки).