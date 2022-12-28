Португальский нападающий Криштиану Роналду получил предложение от клуба, который участвует в Лиге чемпионов, сообщает журналист Мохаммед Аль-Кааби в своем твиттере.

По сведениям источника, в связи с этим агент форварда Жорже Мендеш прервал переговоры с “Аль-Наср”. При этом, название клуба, заинтересованного в услугах португальца, не разглашается.

Напомним, что 37-летний Роналду в ноябре покинул “Манчестер Юнайтед” и теперь является свободным агентом. В нынешнем сезоне он провел за манкунианцев 16 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.

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