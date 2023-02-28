Роналду получил почетную награду в Саудовской Аравии

Португальский нападающий “Аль-Насра” Криштиану Роналду признан лучшим игроком месяца в чемпионате Саудовской Аравии, сообщается в официальном твиттере турнира.

В феврале португалец принял участие в четырех поединках, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

Напомним, что 38-летний Роналду перешел в “Аль-Наср” в ноябре прошлого года на правах свободного агента. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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