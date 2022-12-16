Португальский нападающий Криштиану Роналду покинул базу “Реала" и улетел из Мадрида, сообщает журналист DAZN Серхио Квиранте в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист вылетел в Дубай. По некоторым данным, Роналду пытался договориться с “Реалом” о подписании контракта до лета 2023 года, но получил отказ.

Ранее сообщалось, что 37-летний Роналду получил единственное предложение от “Аль-Насра” из Саудовской Аравии. В настоящее время форвард является свободным агентом.

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