Форвард Криштиану Роналду подвел итоги важнейшей победы сборной Португалии над Словакией в матче отборочного турнира Евро-2024.

Встреча завершилась победой 1:0 в пользу португальцев.

Форвард саудовского "Аль-Насра" после матча признался, что для его команды эта встреча была очень непростой.

"Очень важная победа в трудной игре! Мы и дальше остались непобедимыми! Вперед, Португалия!" - написал Роналду в одной из своих социальных сетей.

Португальский нападающий провел на поле весь матч, но результативными действиями не отметился. Во втором тайме он получил желтую карточку за грубую игру.

Напомним, что по итогам пяти матчей в отборочном турнире мирового первенства Португалия занимает первое место в группе, набрав 15 очков.

Роналду перешел в "Аль-Насра" в январе 2023 года. Он подписал контракт с арабским клубом до 2025 года. За саудовскую команду португалец уже успел сыграть 24 матча, в которых забил 20 голов и сделал семь голевых передач.