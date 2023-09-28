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Роналду подкорился очередной рекорд в Саудовской Аравии

Новости футбола Сегодня, 05:48
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Роналду подкорился очередной рекорд в Саудовской Аравии Роналду подкорился очередной рекорд в Саудовской Аравии

Международная федерация футбольной истории и статистики подсчитала новые интересные данные о капитане сборной Португалии и “Аль-Насра” Криштиану Роналду.

Выяснилось, что вчерашняя победа стала для португальского футболиста 1001-м матчем без поражений в его карьере, что является рекордом.

Накануне саудовский "Аль-Наср", за которую выступает Криштиану Роналду, одержал победу над "Аль-Ахли" со счетом 4:3 в 7-м туре чемпионата Саудовской Аравии 22 сентября.

Из этих 1001 матча Роналду одержал 776 побед и сыграл вничью 224 раза.

Если разбирать результаты детальнее по клубам, то 28 матчей пришлось на "Аль-Наср" (из 33 игр), 284 на "Манчестер Юнайтед" (всего 346), 114 на "Ювентус" (всего 134), 386 на "Реал" (всего 438), 21 на "Спортинг" (всего 31) и 168 матчей за сборную Португалии (всего 201).

В настоящее время у Роналду 1183 матча в его профессиональной карьере. Напомним, что контракт звездного португальца с саудовской командой рассчитан до конца 2024 года.

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