Роналду поделился мотивационной цитатой

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал в инстаграме мотивационную цитату.

“Реальность состоит из трех вещей: боль, неопределенность и постоянный труд”, – написал футболист.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за “Манчестер Юнайтед” и сборную Португалии 26 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. В настоящее время он является свободным агентом.

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