Роналду поделился фотографией из расположения сборной Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду поделился фотографией из расположения команды.

Как известно, в этом месяце подопечные Роберто Мартинеса сыграют матчи против сборных Лихтенштейна и Люксембурга в рамках квалификации на Евро-2024.

По словам Роналду, он очень рад вернуться в сборную и снова представлять Португалию.

Сборная Португалии примет Лихтенштейн 23 марта, а выездной матч против Люксембурга состоится 26 марта.