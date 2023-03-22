Роналду поделился фотографией из расположения сборной Португалии
Новости футбола Сегодня, 11:00
Фото: соцсети Роналду
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду поделился фотографией из расположения команды.
Как известно, в этом месяце подопечные Роберто Мартинеса сыграют матчи против сборных Лихтенштейна и Люксембурга в рамках квалификации на Евро-2024.
По словам Роналду, он очень рад вернуться в сборную и снова представлять Португалию.
Сборная Португалии примет Лихтенштейн 23 марта, а выездной матч против Люксембурга состоится 26 марта.
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