Роналду поделился эмоциями после того, как прервал голевую "засуху"

Форварда “Аль-Насра” Криштиану Роналду поделился эмоциями после победы команды над "Абхой" (2:1) в чемпионате Саудовской Аравии.

На своей странице в “твиттере” португальский феномен написал, что был рад забить гол на глазах у болельщиков.

Интересно, что этот гол Роналду прервал три матча без результативных действий.

В настоящее время, "Аль-Наср" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии со 49 очками, отставая от "Аль-Иттихада" на один балл.