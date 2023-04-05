Роналду поделился эмоциями после очередной победы в Саудовской Аравии

Капитан “Аль-Наср” Криштиану Роналду поделился эмоциями после победы над "Аль-Адалхом" со счетом 5:0 в 22-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Португалец отметился двумя забитыми голами в этой встрече.

По словам Роналду, он счастлив добыть новую победу.

"Хорошая работа команды, мы движемся вперед", - написал 38-летний футболист в своих социальных сетях.

В данный момент команда португальца идет на втором месте в турнирной таблице с 52 очками.

На счету Роналжу 11 голов и две результативных передачи в девяти матчах чемпионата.