Роналду подарили часы с его изображением за 105 тысяч евро (фото)

На открытии нового бутика часов бренда Jacob&Co в Саудовской Аравии нападающий “Аль-Насра” Криштиану Роналду получил в подарок часы стоимостью €105 тыс.

Как сообщает Daily Mail, на циферблате изображен сам спортсмен. Кроме того, на часах расставлены 26 белых бриллиантов.

В планах производителя выпустить новую коллекцию, в которой будут отражены выдающиеся моменты из карьеры Роналду.

Также в компании рассказали, что хотят нанести на оборотной стороне часов культовое празднование португальца.

Самые дорогие часы в данной коллекции стоят €131 тыс.