Роналду переехал из отеля в Эр-Рияде в собственный дом

Форвард “Аль-Насра” Криштиану Роналду вместе со своей семьей переехал из отеля в Эр-Рияде в собственный дом.

Как известно, семья португальца проживала в отеле-небоскребе Four Seasons Kingdom Center.

При этом источник не сообщает, куда именно переехал Роналду вместе с семьей. Недавно СМИ писали, что к футболисту в Саудовскую Аравию приехала и его мать.

Новое место жительства португальца может быть расположено в эксклюзивном комплексе с высшим уровнем безопасности для него и его семьи.