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Роналду ответил на вопрос о завершении карьеры

Новости футбола Сегодня, 11:30
Роналду ответил на вопрос о завершении карьеры Фото: твиттер сборной Португалии

Живая легенда мирового футбола Криштиану Роналду рассказал о том, планирует ли заканчивать свою карьеру в сборной Португалии.

Нападающий саудовского “Аль-Насра” отметил, что ему еще есть что доказывать на футбольном поле.

“Если нет ничего, что нужно доказывать, это означает, что духовно люди мертвы”, - сказал он.

По мнению португальца, каждый год у него есть новые вызовы, которые он принимает.

"Я хочу продемонстрировать свою выносливость и опыт, продолжая делать важные вещи даже в 38 лет. Я хочу внести свой вклад в команду с помощью голов, передач, отличных выступлений в отборочных турнирах и чемпионате Европы.

Я буду продолжать наслаждаться футболом и чувствовать себя полезным и важным на поле. Футбол - это моя страсть и наслаждение, которые я всегда ценил в жизни", - добавил он.

Напомним, что португалец является мировым рекордсменом по числу проведенных матчей за национальную командую. В составе сборной Португалии он провел 200 игр.

Криштиану дебютировал за сборную Португалии в 19 лет 304 дня назад. Дебют состоялся 20 августа 2003 года в товарищеском матче против Казахстана.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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