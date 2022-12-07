Роналду ответил на слухи о переходе в “Аль-Насср”

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду не подтвердил слухи о переходе в “Аль-Насср”.

У футболиста спросили о вероятном подписании контракта после игры 1/8 финала ЧМ-2022.

“Стану ли я игроком ”Аль-Насср"? Нет, это неправда", - сказал португалец.

Ранее СМИ писали, что футболист согласился подписать контракт на 2,5 года с окладом в 200 миллионов евро за сезон.

Напомним, что Португалия вместе с Роналду пробилась в четвертьфинал ЧМ-2022, где сыграет с Марокко.