Роналду оценил силу чемпионата Саудовской Аравии

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду высказался о силе чемпионата Саудовской Аравии.

По словам португальца, это хорошее первенство с хорошими командами и конкурентоспособными игроками.

“Инфраструктуру нужно немного улучшить, а также ускорить работу судей и VAR. Однако в целом я доволен и хочу остаться в клубе”, - сказал он.

Напомним, что Роналду присоединился к "Аль-Насру" в 2023 году. Он уже подтвердил, что проведет тут еще минимум год.

В завершившемся сезона португалец сыграл в 16 матчах, забив 14 голов и сделав 2 результативные передачи.