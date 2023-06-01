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Роналду отреагировал на провальный сезон "Аль-Наср"

Новости футбола Сегодня, 14:43
Роналду отреагировал на провальный сезон "Аль-Наср" Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий “Аль-Наср” Криштиану Роналду поделился мнением о неудачном сезоне. Клуб португальца не выиграл ни одного трофея.

“Безусловно, мы мечтали не об этом. Но порой нужно сохранять терпение и настойчиво идти к своим целям. За последние пять месяцев команда стала намного сильнее. Также стали сильнее чемпионат и другие клубы. Порой нужно время, чтобы достичь своих целей, но главное верить. Я надеялся на трофей, но нам этого не удалось. Впрочем, я сохраняю позитивный настрой”, - приводит слова Роналду пресс-служба саудовской лиги.

В нынешнем сезоне 38-летний Роналду провел за “Аль-Наср” 19 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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