Роналду отреагировал на победный дебют за "Аль-Наср"

Португальский нападающий “Аль-Наср” Криштиану Роналду прокомментировал победу своей команды в матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии над “Аль-Иттифаком” (1:0).

“Первая игра, первая победа – отличная работа, парни. Спасибо всем болельщикам за невероятную поддержку 💙💛”, – написал Роналду в своем твиттере.

37-летний Роналду провел на поле все 90 минут, но не отметился результативными действиями.

Форвард перешел в “Аль-Наср” несколько недель назад на правах свободного агента. Стороны заключили контракт до лета 2025 года.

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