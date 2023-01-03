Роналду отметил победу Саудовской Аравии над Аргентиной на ЧМ-2022

Португальский нападающий “Аль-Наср” Криштиану Роналду выразил мнение, что уровень футбола в Саудовской Аравии растет.

“Многие люди ничего не понимают в футболе. В последние 10-15 лет футбол сильно изменился. Все команды стали сильнее. Например, Саудовская Аравия стала единственной командой, которая победила чемпиона мира Аргентину. Не стоит забывать об этом. Сейчас сложно выиграть любой матч”, - приводит слова Роналду пресс-служба клуба.

Напомним, что 37-летний Роналду перешел в “Аль-Наср” в статусе свободного агента. Стороны заключили контракт до лета 2025 года.

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