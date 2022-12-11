Роналду остался в Катаре после вылета Португалии с ЧМ
Новости футбола Сегодня, 04:00
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остался в Катаре после того, как большая часть футболистов и делегация команды полетели Лиссабон после завершения выступлений на чемпионате мира.
Как сообщает Федерация футбола Португалии, вместе со своими семьями в Катаре также остались Руй Патрисиу, Рафаэл Геррейру, Рафаэл Леау, Бруну Фернандеш, Матеус Нунес, Рубен Невеш, Бернарду Силва, Жоау Канселу и Диогу Дало.
Все они получили соответствующее разрешение от федерации.
Напомним, что вчера португальцы проиграли в четвертьфинале турнира команде Марокко (0:1).
Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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