Роналду остался в Катаре после вылета Португалии с ЧМ

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остался в Катаре после того, как большая часть футболистов и делегация команды полетели Лиссабон после завершения выступлений на чемпионате мира.

Как сообщает Федерация футбола Португалии, вместе со своими семьями в Катаре также остались Руй Патрисиу, Рафаэл Геррейру, Рафаэл Леау, Бруну Фернандеш, Матеус Нунес, Рубен Невеш, Бернарду Силва, Жоау Канселу и Диогу Дало.

Все они получили соответствующее разрешение от федерации.

Напомним, что вчера португальцы проиграли в четвертьфинале турнира команде Марокко (0:1).