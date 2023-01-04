Роналду оконфузился на своей презентации в Саудовской Аравии

Португальский нападающий “Аль-Насра” Криштиану Роналду попал в неловкую ситуацию на презентации в качестве новичка клуба из Саудовской Аравии.

Во время общения с журналистами он перепутал название страны, в которую приехал.

“Для меня нет ничего страшного в том, что моя карьера продолжится в ЮАР. Что думают люди на эту тему - мне неинтересно”, — сказал Роналду.

Напомним, что контракт с новым клубом португалец подписал 30 декабря.

Соглашение сторон рассчитано до лета 2025 года.