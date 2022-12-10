Роналду обратился к болельщикам сборной Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к болельщикам своей команды перед матчем ¼ финала чемпионата мира в Катаре.

Уже сегодня португальцы сыграют с командой Марокко.

В своей речи он попросил фанатов не переставать поддерживать свою сборную.

“Даже так далеко от родного дома мы ощущаем поддержку и любовь многих португальцев, это потрясающее чувство. Продолжайте поддерживать нас в хорошие и плохие моменты. В ответ на это мы готовы отплатить вам победами! Вперед, Португалия!” - написал он.