Роналду ни разу не ударил по воротам в матче за сборную
Новости футбола Сегодня, 03:38
Фото: твиттер сборной Португалии
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду провел не самый яркий матч с Боснией и Герцеговиной (3:0) в рамках квалификации на Евро-2024.
Форвард провел на поле все 90 минут, но не смог отметиться результативными действиями.
Более того, на протяжении матча 38-летний игрок не сделал ни одного удара по воротам.
За 90 минут игры португалец отдал 23 точных передачи из 30, попытался обойти соперника три раза, но успешно сделал это только один раз.
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