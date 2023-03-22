Роналду неожиданно высказался об уровне чемпионата Саудовской Аравии

Нападающий “Аль-Насра” Криштиану Роналду заявил, что чемпионат Саудовской Аравии вскоре может войти в число сильнейших в мире.

“Мне очень нравится в Саудовской Аравии, иначе я бы здесь не играл. Здесь сильный чемпионат. Вам нужно изменить мнение о нем. Конечно, я не могу сравнить его с АПЛ, но он очень конкурентоспособен. Турнир приятно удивил меня. Здесь есть хорошие команды с сильными арабскими игроками, а легионеры повышают уровень мастерства. Через 5-6 лет, если чемпионат будет развиваться так же, он станет 4-м в мире с точки зрения конкурентоспособности”, – приводит слова Роналду.

В нынешнем сезоне 38-летний Роналду провел за “Аль-Наср” 10 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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