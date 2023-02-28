Роналду не включили в список голосовавших на премии The Best

Криштиану Роналду не стал одним из участников опроса ФИФА, посвященном лучшему игроку года.

Несмотря на то, что он был капитаном сборной Португалии на ЧМ-2022, его не включили в список голосовавших в номинациях The Best.

Вместо него участие в опросе принимал защитник Пепе, который на первое место в голосовании за лучшего игрока поставил Килиана Мбаппе, на второе – Луку Модрича, а на третье – Карима Бензема.