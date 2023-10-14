Роналду не собирается завершать карьеру и планирует сыграть на Евро 2024

Во вчерашнем матче сборная Португалии принимала в гостях национальную команду Словакии. Криштиану Роналду оформил в том матче дубль, что стало решающим в счете и португальцы одержали победу над соперником 3:2. Благодаря этой победе главная команда Португалии досрочно получила путевку в групповой этап Чемпионата Европы 2024 года.

После матча Роналду в интервью сказал, что не планирует завершать карьеру и надеется сыграть на предстоящем первенстве континента.

«Надеюсь, что приеду на Евро 2024, так как еще есть много времени. Надеюсь, у меня не будет никаких проблем или травм, я надеюсь сыграть. Я рано уехал из Португалии, но она всегда будет моим домом. Меня поддерживают на каждом стадионе в Португалии. Португальцев тоже следует поздравить с приемом, который они нам оказали, и эта победа также принадлежит им».

Следующий матч сборная Португалии проведет на выезде против Боснии и Герцеговины в понедельник 16 октября. Когда Роналду спросили, готов ли он ехать на следующий матч, он ответил, что готов помочь команде.

«Конечно, я готов поехать в Боснию, но я не знаю, что решит тренер. Я всегда готов помочь национальной сборной, и я люблю это делать. Все 24 игрока готовы помочь тренеру».

Криштиану Роналду играет в составе сборной Португалии с 2003 года. За 202 матча проведённых в составе национальной команды он забил 125 голов и является лучшим бомбардиров в истории национальных сборных. Вместе с командой своей страны становился чемпионом Европы и победителем Лиги наций.