EN EN NG NG
Главная Новости Новости футбола Роналду не собирается завершать карьеру и планирует сыграть на Евро 2024

Роналду не собирается завершать карьеру и планирует сыграть на Евро 2024

Новости футбола Сегодня, 04:35
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Роналду не собирается завершать карьеру и планирует сыграть на Евро 2024 Во вчерашнем матче сборная Португалии принимала в гостях национальную команду Словакии. Криштиану Роналду оформил в том матче дубль, что стало решающим в счете и португальцы одержали победу над соперником 3:2. Благодаря этой победе главная команда Португалии досрочно получила путевку в групповой этап Чемпионата Европы 2024 года.

Во вчерашнем матче сборная Португалии принимала в гостях национальную команду Словакии. Криштиану Роналду оформил в том матче дубль, что стало решающим в счете и португальцы одержали победу над соперником 3:2. Благодаря этой победе главная команда Португалии досрочно получила путевку в групповой этап Чемпионата Европы 2024 года.

После матча Роналду в интервью сказал, что не планирует завершать карьеру и надеется сыграть на предстоящем первенстве континента.

«Надеюсь, что приеду на Евро 2024, так как еще есть много времени. Надеюсь, у меня не будет никаких проблем или травм, я надеюсь сыграть.

Я рано уехал из Португалии, но она всегда будет моим домом. Меня поддерживают на каждом стадионе в Португалии. Португальцев тоже следует поздравить с приемом, который они нам оказали, и эта победа также принадлежит им».

Следующий матч сборная Португалии проведет на выезде против Боснии и Герцеговины в понедельник 16 октября. Когда Роналду спросили, готов ли он ехать на следующий матч, он ответил, что готов помочь команде.

«Конечно, я готов поехать в Боснию, но я не знаю, что решит тренер. Я всегда готов помочь национальной сборной, и я люблю это делать. Все 24 игрока готовы помочь тренеру».

Криштиану Роналду играет в составе сборной Португалии с 2003 года. За 202 матча проведённых в составе национальной команды он забил 125 голов и является лучшим бомбардиров в истории национальных сборных. Вместе с командой своей страны становился чемпионом Европы и победителем Лиги наций.

Связанные команды и лиги
Португалия Чемпионат Европы
Популярные новости
9.00 баллов у Мбаппе! Оценки игроков за матч квалификации Евро Нидерланды – Франция Новости футбола Вчера, 17:54 9.00 баллов у Мбаппе! Оценки игроков за матч квалификации Евро Нидерланды – Франция
Отбор на Евро-2024. Португалия победила Словакию, Босния разобралась с Лихтенштейном Новости футбола Вчера, 16:49 Отбор на Евро-2024. Португалия победила Словакию, Босния разобралась с Лихтенштейном
Евро-2024. Дубль и шедевр Мбаппе. Франция обыграла Нидерланды, набрав 18 из 18 очков Новости футбола Вчера, 16:43 Евро-2024. Дубль и шедевр Мбаппе. Франция обыграла Нидерланды, набрав 18 из 18 очков
Роналду отметился дублем в юбилейном матче за сборную Португалии Новости футбола Вчера, 15:56 Роналду отметился дублем в юбилейном матче за сборную Португалии
Бавария начнет переговоры о продлении контракта со своим вингером Новости футбола Вчера, 14:40 Бавария начнет переговоры о продлении контракта со своим вингером
Серия А объявила лучшего игрока сентября Новости футбола Вчера, 14:06 Серия А объявила лучшего игрока сентября
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:12 Сборная Польши не смогла вылететь с Фарерских островов Новости футбола Сегодня, 05:36 Капитан Челси близок к возвращению в команду, но наверняка пропустит матч против Арсенала Новости футбола Сегодня, 05:03 Гвардиола уговаривал Беллингема перейти в Манчестер Сити Новости футбола Сегодня, 04:35 Роналду не собирается завершать карьеру и планирует сыграть на Евро 2024 Новости футбола Сегодня, 04:03 «Почему бы и нет». Глава Саудовской лиги намекнул на переход Мюллера Новости футбола Сегодня, 03:31 Саутгейт не понимает недовольство болельщиков в адрес Хендерсона Новости футбола Сегодня, 02:59 Бавария интересуется голкипером Боруссии Дортмунд Новости футбола Сегодня, 02:26 ВИДЕО. Англия обыграла Австралию в товарищеском матче Новости футбола Сегодня, 02:00 Мбаппе побил рекорд легендарного Платини в сборной Франции Новости футбола Вчера, 17:54 9.00 баллов у Мбаппе! Оценки игроков за матч квалификации Евро Нидерланды – Франция
Лучшие бонусы
Все
Промокод Мелбет
ml_179352 Промокод скопирован
Получить
100% -й бонус на первый депозит 100 % Получить 1хБет
Акция для новых клиентов 30 $ Получить Бет365
100% Бонус на первый депозит 100 $ Получить БетВиннер
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Северная Ирладния — Сан-Марино 14 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Украина — Северная Македония 14 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Словения — Финляндия 14 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Болгария — Литва 14 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Италия — Мальта 14 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Дания — Казахстан 14 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Венгрия — Сербия 14 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч США — Германия 14 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Мексика — Гана 15 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Реал Солт-Лейк 15 октября 2023 года