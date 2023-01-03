Роналду не сможет перейти в "Ньюкасл"

В контракте португальского нападающего Криштиану Роналду с “Аль-Наср” нет опции о возможности перейти в “Ньюкасл” на правах аренды следующим летом, сообщает EPSN.

По сведениям источника, информация о наличии подобной опции от издания Marca является неправдивой. Ранее сообщалось, что форвард может присоединиться к “сорокам", если клуб пробьется в Лигу чемпионов по итогам сезона. Кроме того, на футболиста не рассчитывает главный тренер “Ньюкасла” Эдди Хау.

Напомним, что 37-летний Роналду перешел в “Аль-Наср” на правах свободного агента. Стороны заключили контракт до лета 2025 года.

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